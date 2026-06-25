Військові тримають позиції в умовах дефіциту їжі та води: «на двох бійців снікерс, мівіна і 0,5 пляшечки води», – розповідає про службу батька Владислав Товстоног, син одного із військових на позиції. Із восьми людей, хто там перебуває троє – із пораненнями. Один із них – Олег, чоловік Ренати Корінної, яка розповіла Радіо Свобода про службу коханого. На наступний день після розмови із Радіо Свобода Рената дізналась, що її чоловік загинув, так і не повернувшись із позицій.
Деталі історії та подробиці від рідних у матеріалі.
Збирали воду з калюж, вогнегасників і вологих серветок: голод і спрага на позиціях бійців
Військовослужбовці 108-ї бригади ТРО перебувають на позиціях на Запорізькому напрямку понад 3 місяці. Термін перебування деяких більше ніж 150 днів. Про це Радіо Свобода стало відомо зі слів родичів бійців, вони звернулися в редакцію з проханням висвітлити ситуацію, у яку потрапили їх рідні.
Військові тримають позиції в умовах дефіциту їжі та води: «на двох бійців снікерс, мівіна і 0,5 пляшечки води», – розповідає про службу батька Владислав Товстоног, син одного із військових на позиції. Із восьми людей, хто там перебуває троє – із пораненнями. Один із них – Олег, чоловік Ренати Корінної, яка розповіла Радіо Свобода про службу коханого. На наступний день після розмови із Радіо Свобода Рената дізналась, що її чоловік загинув, так і не повернувшись із позицій.
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