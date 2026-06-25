Збирали воду з калюж, вогнегасників і вологих серветок: голод і спрага на позиціях бійців

Військові тримають позиції в умовах дефіциту їжі та води: «на двох бійців снікерс, мівіна і 0,5 пляшечки води», – розповідає про службу батька Владислав Товстоног, син одного із військових на позиції. Із восьми людей, хто там перебуває троє – із пораненнями. Один із них – Олег, чоловік Ренати Корінної, яка розповіла Радіо Свобода про службу коханого. На наступний день після розмови із Радіо Свобода Рената дізналась, що її чоловік загинув, так і не повернувшись із позицій.



Деталі історії та подробиці від рідних у матеріалі.