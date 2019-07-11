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11 Липень 2019, Київ 15:10
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Як Рада з 17-ї спроби Виборчий кодекс ухвалила – відео

Як Рада з 17-ї спроби Виборчий кодекс ухвалила – відео
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Верховна Рада України у четвер ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. За законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Це відбулося єдиним голосуванням за пакет поправок, які раніше були відхилені, а також за проект Виборчого кодексу в другому читанні та в цілому. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу в другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів.

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