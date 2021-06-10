Білоруси, росіяни, чеченці, грузини – це лише мала частина тих іноземців, які воювали на Донбасі у складі добровольчих формувань чи силових підрозділів України. З 2014 року таких людей можна лічити сотнями. Більшість із них не може повернутися у рідну країну, бо на них там чекає ув’язнення. А щоб легально перебувати в Україні, їм необхідно отримати громадянство.