Ще в 2019 році президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити відповідний законопроєкт, який врегулює легалізацію іноземних добровольців в Україні. І такий документ на днях зареєстрований у парламенті. Та чи врятує це іноземців і тих, хто уже не може повернутися в Україну? Детальніше у відео Радіо Свобода.
Громадянство для іноземних добровольців – коли реалізують обіцянку президента? (відео)
Білоруси, росіяни, чеченці, грузини – це лише мала частина тих іноземців, які воювали на Донбасі у складі добровольчих формувань чи силових підрозділів України. З 2014 року таких людей можна лічити сотнями. Більшість із них не може повернутися у рідну країну, бо на них там чекає ув’язнення. А щоб легально перебувати в Україні, їм необхідно отримати громадянство.
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