Як капелан став морським піхотинцем (відео)

Володимирові 47 років. У нього дев’ятеро дітей. Наймолодшому – шість років. Найстарший – 4 роки воює на Донбасі. Ми зустріли чоловіка неподалік Горлівки, за кілька сотень метрів від позицій, контрольованих російськими гібридними силами. Володимир у молодості був хіпі, пізніше подався служити в церкву. З початком війни волонтерив у військовому госпіталі, спілкувався із пораненими бійцями. В якийсь час чоловік зрозумів, що може зробити більше і, одягнувши військову форму, подався на Донбас уже як військовий капелан. Незабаром сказав дружині: «Моя місія у мирному житті виконана». Й пішов служити у ЗСУ, покинувши капеланство.