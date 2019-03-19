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19 Березень 2019, Київ 20:44
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Вибори-2019 і нова заява Путіна. На кого робить ставку Кремль?

Вибори-2019 і нова заява Путіна. На кого робить ставку Кремль?
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У Кремлі зацікавлені у президентові України, який проводитиме політику миру, а не війни, сказав 19 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. А днем раніше Володимир Путін заявив, що Росія і Україна не сварилися, а «непорозуміння є лише з нинішнім керівництвом України, з яким кашу не звариш». На що відреагував президент України Петро Порошенко – він не збирається ні варити, ні їсти кашу з російським керівництвом, а виступає за посилення санкцій проти Москви. Який президент України потрібен Росії і що вона робить для просування свого кандидата? Про це у програмі «Ваша Свобода» аналізували журналіст Віталій Портников, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко та екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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