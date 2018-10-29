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29 Жовтень 2018, Київ 21:43
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«Отримавши травми – не здаються»: українці повернулися з «Ігор нескорених» (відео)

«Отримавши травми – не здаються»: українці повернулися з «Ігор нескорених» (відео)
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20 медалей привезли українські спортсмени зі змагань Invictus Games («Ігри нескорених»). Це міжнародні змагання в паралімпійському стилі, де беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. В аеропорту українських військових зустрічали рідні, вболівальники та оркестр. Військові розповіли про свої враження та плани на майбутнє. З 20 по 27 жовтня 15 українських ветеранів та військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій на Донбасі, виборювали перемоги у масштабних міжнародних змаганнях в австралійському Сіднеї.

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