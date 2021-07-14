Газова незалежність

Передачу цієї території вважають одним із перших кроків до газової незалежності. Річний видобуток планують на рівні понад 10 мільярдів кубометрів. В Україні покладають дуже великі надії саме на цю ділянку. Ось тільки роботи почати нормально не вдається. Багато місцевих людей проти – бояться сланцевого газу. Чи є видобуток сланцевого газу в Україні? І чи зможе країна стати газово незалежною?