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Газова незалежність

Газова незалежність
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Газова незалежність

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НАК «Нафтогаз України» вже отримав для розвідки одну з ділянок шельфу Чорного моря, а також Юзівську площу

Передачу цієї території вважають одним із перших кроків до газової незалежності. Річний видобуток планують на рівні понад 10 мільярдів кубометрів. В Україні покладають дуже великі надії саме на цю ділянку. Ось тільки роботи почати нормально не вдається. Багато місцевих людей проти – бояться сланцевого газу. Чи є видобуток сланцевого газу в Україні? І чи зможе країна стати газово незалежною?

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