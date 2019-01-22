Кожна четверта школа в Україні стала інклюзивною, зазначає перша леді України Марина Порошенко. Вона виступила ініціатором впровадження інклюзії в освіті. Реформа стартувала у 2016 році й за два роки, за її даними, кількість учнів, залучених до інклюзивної освіти, зросла втричі. Перша леді сама не ухвалює рішення на державному рівні, але має підтримку. Свою роль у втіленні реформи Марина Порошенко пояснює так: її команда разом із Міністерством освіти розробляє необхідні законопроекти, які ухвалює Верховна Рада, також видає методичні посібники і програми навчання, проводить тренінги, допомагає впроваджувати зміни на місцевому рівні.