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22 Квітень 2019, Київ 20:32
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«Українці підтримали свою відданість європейському майбутньому» – Тейлор (відео)

«Українці підтримали свою відданість європейському майбутньому» – Тейлор (відео)
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Президентські вибори в Україні підтвердили, що українці обрали демократичний, європейський шлях розвитку держави. Про це заявив спостерігач за виборами, співголова делегації Національного демократичного інституту (NDI, США), колишній посол США в Україні Білл Тейлор. На його думку, попри спроби Росії втрутитись у виборчий процес, українці провели вибори чесно і демократично, тим самим підтвердивши «свою відданість європейському майбутньому». Делегація спостерігачів від NDI за президентськими виборами працювала у 12 регіонах України, включно з Києвом. Американські спостерігачі визнали вибори «мирними і добре організованими», про що ідеться в їхньому звіті.

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