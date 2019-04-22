Президентські вибори в Україні підтвердили, що українці обрали демократичний, європейський шлях розвитку держави. Про це заявив спостерігач за виборами, співголова делегації Національного демократичного інституту (NDI, США), колишній посол США в Україні Білл Тейлор. На його думку, попри спроби Росії втрутитись у виборчий процес, українці провели вибори чесно і демократично, тим самим підтвердивши «свою відданість європейському майбутньому». Делегація спостерігачів від NDI за президентськими виборами працювала у 12 регіонах України, включно з Києвом. Американські спостерігачі визнали вибори «мирними і добре організованими», про що ідеться в їхньому звіті.