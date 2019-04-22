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22 Квітень 2019, Київ 20:29
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Українські вибори відбулися чесно і є «контрастом» із російськими – конгресмен Шимкус (відео)

Українські вибори відбулися чесно і є «контрастом» із російськими – конгресмен Шимкус (відео)
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Другий тур президентських виборів в Україні 21 квітня був у цілому добре організованим, українські громадяни змогли проголосувати з дотриманням безпеки та порядку. Тим самим українці, чия держава перебуває «на передній лінії» «війни» між російським режимом Путіна та західною демократією, фактично обрали демократію. На цьому наголосив член Конгресу США, спостерігач від Міжнародного республіканського інституту (IRI) Джон Р. Шимкус, презентуючи звіт спостерігачів. Як зазначив конгресмен Шимкус. Провина у тому, що близько 16 відсотків українських виборців – мешканців анексованого Криму та тимчасово непідконтрольних Києву районів Донбасу – не змогли проголосувати, повністю лежить на Росії.

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