Реальний бій у терміналі Донецького аеропорту відтворила у міні-інсталяції група учнів Львівського художнього ліцею у Львові. Школярі протягом двох місяців власними руками із різних матеріалів створювали численні деталі, щоб якомога більше наблизити свій витвір до того, яким був Донецький аеропорт, який захищали українські «кіборги». Бійці – нині курсанти Національної академії Сухопутних військ – розповідали юним художникам, де і що розташовувалось на летовищі, коли вони там воювали у 2014 і в січні 2015 років. У залі знищеного аеропорту можна побачити численні дрібні деталі і все це дає можливість уявити цей об’єкт. Учнів зліпили навіть чорного кота, який врятував життя не одному «кіборгу», бо за певний час до обстрілів ворога ховався, а це було сигналом і для бійців до бойової готовності. Інсталяція стала експонатом музею академії Сухопутних військ у Львові. У планах юних художників – міні-інсталяція Луганського аеропорту.