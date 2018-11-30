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30 Листопад 2018, Київ 20:55
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Бій за Донецький аеропорт відтворили у міні-інсталяції юні художники Львова – відео

Бій за Донецький аеропорт відтворили у міні-інсталяції юні художники Львова – відео
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Реальний бій у терміналі Донецького аеропорту відтворила у міні-інсталяції група учнів Львівського художнього ліцею у Львові. Школярі протягом двох місяців власними руками із різних матеріалів створювали численні деталі, щоб якомога більше наблизити свій витвір до того, яким був Донецький аеропорт, який захищали українські «кіборги». Бійці – нині курсанти Національної академії Сухопутних військ – розповідали юним художникам, де і що розташовувалось на летовищі, коли вони там воювали у 2014 і в січні 2015 років. У залі знищеного аеропорту можна побачити численні дрібні деталі і все це дає можливість уявити цей об’єкт. Учнів зліпили навіть чорного кота, який врятував життя не одному «кіборгу», бо за певний час до обстрілів ворога ховався, а це було сигналом і для бійців до бойової готовності. Інсталяція стала експонатом музею академії Сухопутних військ у Львові. У планах юних художників – міні-інсталяція Луганського аеропорту.

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