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12 Грудень 2018, Київ 18:45
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Раджу Путіну забрати війська з України, що допоможе і російській церкві – глава УАПЦ Макарій (відео)

Раджу Путіну забрати війська з України, що допоможе і російській церкві – глава УАПЦ Макарій (відео)
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Не було б анексії Криму і російських військ на Донбасі, можливо, і томосу для України не було, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода глава Української автокефальної православної церкви, митрополит Макарій. За його словами, саме агресія Росії значно підриває позиції Московського патріархату в Україні. 15 грудня 2018 року Макарій та інші представники УАПЦ візьмуть участь в Об'єднавчому соборі української православної церкви, де буде обрано її предстоятеля. В інтерв'ю Радіо Свобода митрополит Макарій розповів, які занепокоєння у нього викликає майбутній собор, чого він очікуватиме від глави об'єднаної церкви і як надання томосу вплине на майбутнє нинішньої УПЦ (МП) в Україні. У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні томосу. Дивіться його на онлайн-платформах в Facebook та YouTube.

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