Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Тихановська про зустріч з Байденом: «Демократичний світ з нами, але основне завдання – за білорусами» (відео)

Тихановська про зустріч з Байденом: «Демократичний світ з нами, але основне завдання – за білорусами» (відео)
Embed
Тихановська про зустріч з Байденом: «Демократичний світ з нами, але основне завдання – за білорусами» (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:44 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Інтерв’ю Світлани Тихановської після її зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)

Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопосадовцями адміністрації США, конгресменами і сенаторами. Світлана Тихановська виступає за те, щоб США відіграли роль посередника в можливих переговорах між владою в Мінську та опозицією. Також вона закликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке зазнає репресій з боку режиму Лукашенка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG