Тихановська відвідує США за офіційним запрошенням Держдепартаменту. Вона вже провела переговори з високопосадовцями адміністрації США, конгресменами і сенаторами. Світлана Тихановська виступає за те, щоб США відіграли роль посередника в можливих переговорах між владою в Мінську та опозицією. Також вона закликає Вашингтон підтримати громадянське суспільство в Білорусі, яке зазнає репресій з боку режиму Лукашенка.

