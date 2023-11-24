Близько 800 тисяч українських переселенців – як за кордоном, так і всередині країни – отримали допомогу від Норвезької ради у справах біженців протягом великої війни, твердить генсекретар організації Ян Ігіленд. З його слів, найбільшими потребами українців є безпекові, а також – житлові.