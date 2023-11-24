«Мільйон одиниць житла, які були пошкоджені або зруйновані», – наводить він цифру втрат. І закликає організації-донорів не зупиняти допомогу українцям. Про ці та інші виклики «Ти як?» поговорив з генсеком.
Безпекові та житлові потреби українців: інтерв'ю з генсеком NRC про допомогу переселенцям в Україні (відео)
Близько 800 тисяч українських переселенців – як за кордоном, так і всередині країни – отримали допомогу від Норвезької ради у справах біженців протягом великої війни, твердить генсекретар організації Ян Ігіленд. З його слів, найбільшими потребами українців є безпекові, а також – житлові.