Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською взяв участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. Японський імператор Нарухіто 22 жовтня офіційно проголосив своє сходження на престол на церемонії за участі лідерів понад 170 країн світу. 59-річний Нарухіто, який навчався в Оксфорді, зійшов на престол в травні як 126-й імператор Японії після зречення від престолу його батька, імператора Акіхіто. Нарухіто – перший японський імператор, який народився після Другої світової війни. Імператриця Масако, 55-річна дружина Нарухіто, є колишнім дипломатом, навчалася в Гарварді. (Відео Офісу президента)