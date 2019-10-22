Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Жовтень 2019, Київ 15:35
Відео

Зеленський із дружиною взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто – відео

Зеленський із дружиною взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською взяв участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. Японський імператор Нарухіто 22 жовтня офіційно проголосив своє сходження на престол на церемонії за участі лідерів понад 170 країн світу. 59-річний Нарухіто, який навчався в Оксфорді, зійшов на престол в травні як 126-й імператор Японії після зречення від престолу його батька, імператора Акіхіто. Нарухіто – перший японський імператор, який народився після Другої світової війни. Імператриця Масако, 55-річна дружина Нарухіто, є колишнім дипломатом, навчалася в Гарварді. (Відео Офісу президента)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG