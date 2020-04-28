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28 квітня 2020, Київ 16:47
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Як в Ірпені, що під Києвом, проводять дезінфекцію багатоповерхівок – відео

Як в Ірпені, що під Києвом, проводять дезінфекцію багатоповерхівок – відео
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Як в Ірпені, що під Києвом, проводять дезінфекцію багатоповерхівок – відео

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Гучномовець у дворі попереджає про санітарну обробку площ загального користування житлових багатоповерхових будинків. Мешканців будинків просять залишатися удома. До таких заходів під час карантину вдається міська рада Ірпеня, щоб протидіяти розповсюдженню коронавірусу. Оператор Радіо Свобода мешкає в одному з таких будинків. Він вирішив розібратися: як саме відбуваться дезінфекція, хто її проводить та чим дезінфікують.

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