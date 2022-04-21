«Житиму в підвалі, то не так вже й страшно»: в Ірпінь повертаються містяни

850 мільйонів доларів пішло б на житловий фонд, повідомив тамтешній мер Олександр Маркушин, а 150 мільйонів – на інфраструктуру. Загалом зруйнована понад тисяча будівель, 71% від території міста, писав Маркушин. І хоча у деяких районах там уже з’явився мобільний зв’язок, комунікацій, скажімо, електроенергії – досі немає. А часу від часу з'являються новини про міни й ростяжки, на яких хтось підірвався.

Попри те, є люди, які після тривалої евакуації повертаються до рідних домівок в Ірпені. З ними поспілкувався кореспондент Радіо Свобода Тарас Левченко.