Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Квітень 2019, Київ 16:21
Відео

«У вас 15 секунд, аби залишити дитину» – як у Чехії працюють «Бейбібокси»

«У вас 15 секунд, аби залишити дитину» – як у Чехії працюють «Бейбібокси»
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:02 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Із 2005 року в Чехії працює незвичний соціальний проект – мережа спеціальних скриньок «Бейбібоксів», де можна анонімно залишити небажану дитину. За весь час існування проекту в цих скриньках було знайдено понад півтори сотні дітей, хоча не всі у чеській владі були «за» втіленням такої ініціативи. Бо були занепокоєні безконтрольним «залишанням» дітей емігрантами. Як до цього ставляться нині і чи дійсно залізні скриньки, схожі на звичайні банкомати, рятують життя «небажаних» дітей?

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG