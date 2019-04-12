«У вас 15 секунд, аби залишити дитину» – як у Чехії працюють «Бейбібокси»

Із 2005 року в Чехії працює незвичний соціальний проект – мережа спеціальних скриньок «Бейбібоксів», де можна анонімно залишити небажану дитину. За весь час існування проекту в цих скриньках було знайдено понад півтори сотні дітей, хоча не всі у чеській владі були «за» втіленням такої ініціативи. Бо були занепокоєні безконтрольним «залишанням» дітей емігрантами. Як до цього ставляться нині і чи дійсно залізні скриньки, схожі на звичайні банкомати, рятують життя «небажаних» дітей?