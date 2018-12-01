Навіщо норвежці збирають недопалки? Недопалок є найменш помітним та найбільш забруднюючим елементом сміття. Щорічно у світі виробляють 5,5 трильйонів цигарок з фільтром, з яких майже 5 трильйонів викидається повз смітники. Недопалки осідають на поверхні ґрунтів, дні річок та океанів. Фільтри неодноразово знаходили у шлунках мертвих птахів, риб, морських черепах тощо. У прагненні очистити своє місто від недопалків, жителі норвезької столиці Осло започаткували рух із збирання недопалків. Програма мінімум – п'ять фільтрів на день.