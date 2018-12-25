Супермаркет із постійними знижками, незалежно від часу доби та пори року. Це не маркетинговий гачок. У Норвегії працюють супермаркети, де знижки на їжу сягають 90%. Як правило, це продукти, яким спливає термін придатності або ті, що мають помилки на пакуванні. Раніше вся ця їжа мала йти в смітник. Однак, відколи Норвегія взяла курс на боротьбу з продуктовими відходами, в країні почали з`являтися різноманітні бізнес-ініціативи, котрі також мають на меті зменшити кількість продуктових відходів у країні та на планеті в цілому.