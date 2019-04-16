Дитина повинна знати хто вона. Із таким девізом вже кілька років у Чехії існує соціальна ініціатива «Життя у валізці». Її завдання – допомогти дізнатись про себе якомога більше тим дітям, які залишились без піклування рідних батьків. Вони, зазвичай, потрапляють до сиротинців. Однак із кожним роком у Чехії дедалі більше практикується опіка фостерними родинами. Тобто опікунами, у яких дитина перебуває до того часу, як її не повернуть до рідних або ж не знайдуть постійних батьків. Деякі з таких родин вже долучились до ініціативи і складають у валізки речі, які допоможуть дитині знати свою історію.