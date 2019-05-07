В Естонії перевели на електронну систему роботу усіх екстрених служб: швидкої, пожежної, патрульної. Всі служби невідкладної допомоги координує єдиний центр надзвичайних ситуацій, куди потрапляють дзвінки з усієї країни. Наприклад, якщо, виклик адресований швидкій, фельдшер, що перебуває найближче до місця події, отримує сповіщення на свій планшет. Якщо пацієнт дзвонить не вперше, медики бачать всю історію його звернень. Як працює така система, бачила знімальна група Радіо Свободи.