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«Я сім років не бачив батька і братів». Історія афганця, який 11 років живе в Україні (відео)

«Я сім років не бачив батька і братів». Історія афганця, який 11 років живе в Україні (відео)
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«Я сім років не бачив батька і братів». Історія афганця, який 11 років живе в Україні (відео)

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Алі Турабі було 11 років, коли він з сім'єю переїхав до України з Афганістану, але дістатися Києва вдалося не всім. Лише через сім років родина возз'єдналась: батько та брати Алі також прибули до Закарпаття.

Зараз 23-річний афганець здобуває ступінь магістра у НАУ, щоб в майбутньому самому конструювати літаки, про які молодий чоловік мріє з дитинства. Хоча Алі живе в Україні понад 11 років і вільно спілкується українською, він досі не має українського паспорта, і навіть не може подати документи, щоб його здобути. Причина – прогалина у законодавстві. Про те, як Алі бореться за право стати повноцінним громадянином, про що мріє та які труднощі долає на шляху інтеграції в Україні – у спеціальному репортажі Радіо Свобода.

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