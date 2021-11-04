Зараз 23-річний афганець здобуває ступінь магістра у НАУ, щоб в майбутньому самому конструювати літаки, про які молодий чоловік мріє з дитинства. Хоча Алі живе в Україні понад 11 років і вільно спілкується українською, він досі не має українського паспорта, і навіть не може подати документи, щоб його здобути. Причина – прогалина у законодавстві. Про те, як Алі бореться за право стати повноцінним громадянином, про що мріє та які труднощі долає на шляху інтеграції в Україні – у спеціальному репортажі Радіо Свобода.