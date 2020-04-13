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14 квітня 2020, Київ 00:35
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Порожні храми, богослужіння онлайн – римо-католики відзначили Великдень в умовах пандемії – відео

Порожні храми, богослужіння онлайн – римо-католики відзначили Великдень в умовах пандемії – відео
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Порожні храми, богослужіння онлайн – римо-католики відзначили Великдень в умовах пандемії – відео

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«Виженіть егоїзм». Папа Римський у неділю 12 квітня під час пасхального послання Urbi et Orbi в порожньому соборі Святого Петра у Ватикані, закликав світ об'єднатися у боротьбі з коронавірусом. Він назвав цьогорічне свято Воскресіння «Великоднем самотності». (Відеорепортаж Reuters)

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