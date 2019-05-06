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06 Травень 2019, Київ 19:54
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Перший міжнародний єврейський форум пройшов у Києві – відео

Перший міжнародний єврейський форум пройшов у Києві – відео
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Основні питання форуму – це протидія антисемітизму і взаємодія єврейських громад по всьому світові. Організатором форуму виступила Єврейська конфедерація України, президентом якої є Борис Ложкін. Проходив захід в Києві у готелі Hilton. Серед промовців – як посадовці зі США, країн Європи, так і високопосадовці України. Із заявлених українських «топ-спікерів» не з’явилися прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова МВС Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, втім, виступили генпрокурор Юрій Луценко, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступники голови МВС і голови СБУ, народні депутати України. Більшість промовців наголошували на відсутності проявів насильства на ґрунті антисемітизму в Україні, а представник Держдепартаменту США взагалі назвав приклад України приголомшливим, коли і обраний президент, і прем’єр-міністр мають єврейське коріння. Окрему увагу приділили небезпеці зростання радикальних та екстремістських організацій у світі.

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