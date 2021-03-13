Поблизу аеропорту міста Алмати на півдні Казахстану розбився літак Ан-26, що летів із столиці Казахстану Нур-Султана. На борту літака, за останніми даними, були шість осіб, четверо з них загинули, двоє з важкими травмами доставлені в лікарню.
Повідомляється, що аварія могла трапитися при заході на посадку, причини катастрофи поки не зрозумілі. За повідомленням Казахської служби Радіо Свобода, літак належав прикордонній службі Казахстану.
Повідомляється, що аварія могла трапитися при заході на посадку, причини катастрофи поки не зрозумілі. За повідомленням Казахської служби Радіо Свобода, літак належав прикордонній службі Казахстану.
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