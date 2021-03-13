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13 березня 2021, Київ 22:15
Відео

У Казахстані розбився літак, чотири людини загинули (відео)

У Казахстані розбився літак, чотири людини загинули (відео)
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У Казахстані розбився літак, чотири людини загинули (відео)

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На борту літака, за останніми даними, були шість осіб, четверо з них загинули, двоє з важкими травмами доставлені в лікарню. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

Поблизу аеропорту міста Алмати на півдні Казахстану розбився літак Ан-26, що летів із столиці Казахстану Нур-Султана. На борту літака, за останніми даними, були шість осіб, четверо з них загинули, двоє з важкими травмами доставлені в лікарню.

Повідомляється, що аварія могла трапитися при заході на посадку, причини катастрофи поки не зрозумілі. За повідомленням Казахської служби Радіо Свобода, літак належав прикордонній службі Казахстану.

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