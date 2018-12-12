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12 Грудень 2018, Київ 20:21
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Вірменський подарунок: на території «Софії Київської» встановили хачкар – відео

Вірменський подарунок: на території «Софії Київської» встановили хачкар – відео
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У заповіднику «Софія Київська» встановили перший на території собору хачкар. Це різновид вірменських пам'ятників – кам'яна стела з різьбленим зображенням хреста (дослівно «хрест-камінь»). Кожен хачкар унікальний, відрізняється неповторним візерунком та створюється майстром на замовлення. Реліквію транспортували до України з Вірменії. На пам’ятці присутній напис вірменською. У перекладі: «Хачкар встановлено на честь святих Володимира та Анни стараннями Спілки вірмен України в літо господнє 2018».

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