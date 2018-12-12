У заповіднику «Софія Київська» встановили перший на території собору хачкар. Це різновид вірменських пам'ятників – кам'яна стела з різьбленим зображенням хреста (дослівно «хрест-камінь»). Кожен хачкар унікальний, відрізняється неповторним візерунком та створюється майстром на замовлення. Реліквію транспортували до України з Вірменії. На пам’ятці присутній напис вірменською. У перекладі: «Хачкар встановлено на честь святих Володимира та Анни стараннями Спілки вірмен України в літо господнє 2018».