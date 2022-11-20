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Херсонці вперше після окупації роблять запаси в українському супермаркеті - відео

Херсонці вперше після окупації роблять запаси в українському супермаркеті - відео
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Херсонці вперше після окупації роблять запаси в українському супермаркеті - відео

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Сотні херсонців у неділю (20 листопада) зібралися, щоб придбати продукти в першому українському супермаркеті, що відкрився після того, як Херсон був звільнений ЗСУ від армії РФ понад тиждень тому.

Протягом майже дев’яти місяців окупації Росія завозила на окуповану територію товари російського походження і навіть запровадила рубль як валюту.
Наразі Херсон залишається без електрики, води та опалення, проте жителі міста радіють, що знову мають змогу придбати українські товари, яких не було під час окупації міста. (Відео Reuters)

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