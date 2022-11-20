Протягом майже дев’яти місяців окупації Росія завозила на окуповану територію товари російського походження і навіть запровадила рубль як валюту.

Наразі Херсон залишається без електрики, води та опалення, проте жителі міста радіють, що знову мають змогу придбати українські товари, яких не було під час окупації міста. (Відео Reuters)