Чиє Чорне море? І хто дружить проти Росії у Чорному морі? Анексія‌ ‌Криму‌ ‌змінила‌ ‌оборонну‌ ‌стратегію‌ ‌країн‌ ‌Чорноморського‌ ‌регіону.‌ ‌Після‌ ‌2014-го‌ ‌Туреччина,‌ ‌Румунія,‌ ‌Болгарія‌ ‌і‌ ‌Грузія‌ ‌мали‌ ‌визначитися,‌ ‌як‌ ‌захистити‌ ‌власні‌ ‌морські кордони‌ ‌від‌ ‌можливої російської‌ ‌агресії.‌ ‌Шляхи‌ ‌обрали‌ ‌різні:‌ ‌давні‌ ‌суперники‌ ‌стали‌ ‌союзниками,‌ ‌хтось‌ ‌зробив‌ ‌ставку‌ ‌на‌ ‌потужний‌ ‌флот,‌ ‌а‌ ‌хтось‌ ‌зайняв ‌ ‌позицію‌ «не дратувати Росію». Анексія Криму зблизила Україну та Румунію (член НАТО з 2004 року)? І які слова Єханурова досі пам”ятають румуни? Які уроки анексії Криму засвоїла Грузія? Як Болгарія хотіла б дружити зі США і Росією? Який флот у 2020 мають у Чорному морі Туреччина,‌ ‌Румунія,‌ ‌Болгарія‌ та ‌Грузія‌? І як‌ ‌ окупований‌ ‌Крим‌ ‌змінив‌ ‌Чорноморський‌ ‌регіон?‌ Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12.00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.