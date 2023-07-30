Ці дві біженки-мисткині – з різних куточків України, але зі спільним бажанням творити. Вони обидві вимушено покинули свою країну через війну. Юлія Кафо після 40 днів в окупації вирішила тікати з рідного Мелітополя через Росію. Ірина Хоменко виїздила з сином з-під Києва, щойно побачила російські ракети і вертольоти над Васильківським аеродромом. Дороги цих жінок перетнулися у Варшаві. Згодом Юлія та Ірина заснували там художню школу. Їхні учні – переважно теж біженці, деякі бачили окупантів впритул. Для них художня школа, яку створили земляки – безпечний терапевтичний простір, де мистецтво лікує, допомагає збагнути пережите і розвиватися далі.