Чергове місто спустошене, «кілзона» вже біля Словʼянська: місцеві та бійці – про ситуацію на Донбасі

Армія РФ прагне пробитися на околиці Слов’янська, а кілзона тут починається уже на виїзді із міста. Кореспондент Радіо Свобода побував на передових позиціях десантників 81 окремої аеромобільної бригади і побачив, як триває боротьба з російськими дронами. Це, зокрема, піше патрулювання та знищення дронів-«ждунів» скидами з БпЛА. Останнє найбільше місто на цьому напрямку перед Слов’янськом - Миколаївка. Тут під щоденними ударами російських дронів, реактивної, ствольної артилерії та керованих авіабомб лишаються трохи більше тисячі цивільних. Евакуація з міста ускладнена: жителі або виходять пішки, або їх вивозять військові та волонтери.