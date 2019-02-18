Очікувані оголошення нових санкцій ЄС є символічним підтвердженням того, що Європейський союз не залишив цей акт російської агресії без відповіді. Тепер, коли європейські правила розповсюджуватимуться на «Північний потік-2», Росія не зможе створити навколо її газогонів до ЄС свою «сіру зону», заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічей у Брюсселі. Він також додав, що допомога в розвитку інфраструктури та підтримці населення не лише Донбасу, а й для всього українського півдня найближчим часом буде організована Євросоюзом.