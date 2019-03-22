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22 Березень 2019, Київ 18:51
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Клімкін закликав допомогти Павлу Грибу – відео

Клімкін закликав допомогти Павлу Грибу – відео
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення українця Павла Гриба, засудженого 22 березня російським судом до шести років ув’язнення «за сфабрикованими звинуваченнями». 22 березня Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення українця Павла Гриба, якого в Росії обвинуватили у сприянні терористичній діяльності. 29 січня 2019 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Гриб перебуває на межі життя і смерті. (Відео Associated Press)

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