Коломойський повернувся: «Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні» – відео

Після двох років життя за кордоном Ігор Коломойський повернувся в Україну. Це сталося в ніч на 16 травня. Він прилетів з Тель-Авіва до Дніпра, і в той же день ближче до вечора прибув до Києва. Знімальна група «Схем» зафіксувала, як олігарх із аеропорту «Бориспіль» попрямував до ресторану Сatch у центрі столиці. Цей заклад знаходиться у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. Журналіст «Схем» зайшов до ресторану та помітив, що олігарх перебував у компанії народних депутатів від групи «Відродження» Віталія Хомутинніка та Андрія Шипка, бізнесмена Павла Фукса та свого друга та співвласника «95-го кварталу» Тімура Міндіча. Коломойський погодився поговорити зі «Схемами». У першому експрес-інтерв'ю після повернення в Україну Коломойський розповів про справу, яку розслідують проти нього в Америці, знайомство з підозрюваним у справі щодо розкраданні сотень мільйонів обленерго Дмитром Крючковим та про те, чи піде інавгурацію Володимира Зеленського.