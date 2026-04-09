Ветеран проти ТЦК. У Луцьку конфлікт ексвійськового з групою оповіщення закінчився госпіталізацією. У соцмережах ветеран Петро Громик публічно заявив, що його побили представники ТЦК. За його версією, під час перевірки документів військові у масках застосували проти нього невиправдану силу та «бусифікували». У ТЦК це заперечують, кажуть побиття не було, використовували лише сльозогінний газ, і такі дії вважають виправданими. Що трапилося під час перевірки облікових даних і хто відповідатиме за тілесні ушкодження ветерану — в матеріалі Радіо Свобода.