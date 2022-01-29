Радіо Свобода записали ексклюзивний коментар із головою делегації і головою Комітету у закордонних справах Палати представників Грегорі Міксом (Демократична партія), а також республіканцем Марком Гріном. На брифінгу конгресмени також розповіли, яких втрат зазнає Путін у випадку вторгнення, та що їм розповіли українці у барі.
Народ Путіна страждатиме через його рішення – конгресмени США у Києві (відео)
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