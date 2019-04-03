Два фрегати НАТО «Санта Марія» (Іспанія) та «Торонто» (Канада) проведуть навчання із Військово-морськими силами України 4 квітня. Кораблі зайшли до одеського порту ще 1 квітня після патрулювання в Чорному морі разом з іншими кораблями 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2). Це вже друге патрулювання Чорного моря цією групою – перше було ще в лютому. В рамках навчання із українськими моряками будуть проведені тренінги з комунікації, деякі офіцери ВМСУ виконуватимуть завдання на борту фрегатів НАТО, а також кораблі проведуть стрільби.