Охорону кордону України та Білорусі посилено з української сторони. Олександр Лукашенко днями заявив, що у Білорусі та Росії – «єдина армія». Багато і раніше про це говорили, але Лукашенко завжди наполягав – Києву не варто побоюватися атаки з білоруської території. Чи змінилося щось тепер? Як йдуть справи в української армії на північному напрямку? Про що домовилися Лукашенко і Путін?