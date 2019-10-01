Близько 3 тисяч військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила повернулись із передової, де виконували бойові завдання від лютого цього року, до Яворова Львівської області. Тут місце дислокації бригади. Бійців на вулицях міста вітали мешканці. 24-а окрема механізована бригада виконувала бойові завдання у Мар’їнці, Новомихайлівці, Славному, Красногорівці. Найбільше втрат зазнала у районі Мар’їнки. За час ротації загинули 10 військовослужбовців – Руслан Кондратюк, Василь Богоносюк, Володимир Маркевич, Володимир Куцик, Анатолій Сорочинський, Едуард Лобода, Володимир Салітра, Роман Джерелейко, Олександр Бардалим, Олександр Грицаюк. 42 військовослужбовці були поранені. Загалом за 5 років війни на Донбасі полягли 130 військовослужбовців 24-ї бригади. Пам’ять про них вшанували хвилиною мовчання.