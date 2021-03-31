Діана Родікова померла 29 березня від COVID-19, а 21 березня коронавірус забрав життя голови родини – її чоловіка Володимира. Без батьківської опіки залишилися 13 дітей, із них восьмеро – усиновлених. Яка доля чекає на цих дітей? І чи залишаться сироти однією сім’єю? Дивіться у відеорепортажі Радіо Свобода.