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31 березня 2021, Київ 20:10
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Що буде із 13-ма дітьми родини переселенців, чиї батьки померли від COVID-19? (відео)

Що буде із 13-ма дітьми родини переселенців, чиї батьки померли від COVID-19? (відео)
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Що буде із 13-ма дітьми родини переселенців, чиї батьки померли від COVID-19? (відео)

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У Києві 31 березня на території Михайлівського Золотоверхого собору попрощалися із Діаною Родіковою, переселенкою із Донбасу, матір’ю родини з 13-ма дітьми.

Діана Родікова померла 29 березня від COVID-19, а 21 березня коронавірус забрав життя голови родини – її чоловіка Володимира. Без батьківської опіки залишилися 13 дітей, із них восьмеро – усиновлених. Яка доля чекає на цих дітей? І чи залишаться сироти однією сім’єю? Дивіться у відеорепортажі Радіо Свобода.

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