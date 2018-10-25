135 нових волонтерів Корпусу миру США склали присягу в Києві

У Києві 135 нових волонтерів Корпусу миру США склали присягу. Вони протягом двох років працюватимуть у середніх та вищих навчальних закладах, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, молодіжних та соціальних центрах. Вперше після Революції гідності волонтери Корпусу миру відправляться до Харківської, Херсонської областей та південної частини Одещини. Із серпня 2018 року вони проходили мовну, технічну та міжкультурну підготовку в селах та містах Житомирської області.