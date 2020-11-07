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07 листопада 2020, Київ 20:02
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COVID-19 у Косові: власники ресторанів вийшли на протест через посилення карантину (відео)

COVID-19 у Косові: власники ресторанів вийшли на протест через посилення карантину (відео)
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COVID-19 у Косові: власники ресторанів вийшли на протест через посилення карантину (відео)

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7 листопада у Пріштіні, столиці Косова, власники ресторанів, кафе і барів вийшли на вулиці на знак протесту проти нових обмежувальних карантинних заходів, уведених в країні для запобігання поширенню COVID-19. Нові обмеження були запроваджені в кількох регіонах Косова, зокрема у місті Пріштіні, після спалаху інфікувань коронавірусом. 6 листопада невелика балканська країна із населенням 1,8 мільйона осіб повідомила про 728 нових випадків захворювання і 12 летальних. Кількість нових випадків інфікування є найбільшою з моменту початку пандемії у березні. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода).

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