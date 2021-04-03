Інфекційне відділення в Торецьку розраховане на 55 людей. На 2 квітня зайняті 64 ліжка. У реанімаційному блоці лікарі змушені розташувати кількох людей в коридорі. Кажуть, коли когось із реанімації переведуть в загальну палату, людей з коридору перемістять в реанімацію. Але хворим і без того надають допомогу, забезпечують кисенем, ставлять крапельниці. Коли інфекційне відділення у Торецьку переповнилося, ліжка для коронавірусних хворих розгорнули на базі терапевтичного відділення у сусідньому Новгородському. Але й там вже замість тридцятьох розрахованих вже лікують 42 хворих. Лікарі кажуть, що кисню і ліків вистачає. У порівнянні з першою хвилею, зараз надходить більше людей, їхній стан важчий. До реанімації потрапляють люди віком трохи більше сорока років. Сергій Халаімов, директор центральної міської лікарні Торецька, повідомив Радіо Свобода, що загальна ситуація з коронавірусом у місті важка, але контрольована.