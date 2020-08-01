«Застряглим» людям постачають їжу, воду і надають психологічну допомогу волонтери гуманітарної місії «Проліска». Голова Донецької області Павло Кириленко запевняє, що водою, провізією та наметами застряглих на КПВВ забезпечує влада. Люди, які живуть на КПВВ, за словами Кириленка, мали змогу перейти на обсервацію. Їх попередили про ризики життя під відкритим небом, але вони залишаються там за власним бажанням. Радіо Донбас.Реалії неодноразово розповідало про злидні громадян України, які не могли через карантин перетнути КПВВ «Новотроїцьке». Люди не могли потрапити на підконтрольні уряду території через застарілі телефони, на які неможливо встановити додаток «Дій вдома». Жили на КПВВ. На обсервацію в лікарню їх не відправляли три дні. Тепер 19 осіб не можуть потрапити до окупованого Донецька. Їх не пропускає угруповання «ДНР». У ніч із 13 на 14 липня ці люди спали по черзі на дерев'яній лаві.