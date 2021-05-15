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15 травня 2021, Київ 12:15
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Крим захоплюють антиросійські настрої

Крим захоплюють антиросійські настрої
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Крим захоплюють антиросійські настрої

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«Рускій мир» в Криму руйнується, а антиросійські настрої зростають. Такої думки відомий кримський блогер Олександр Горний. Він сам з Москви, 2014-го перебрався до Криму, тепер, з Криму їде.

Неочікуваним для ведучих радіо Ехо Москва став ефір, коли вони звернулися до кримчан з питанням, який Крим їм більше до вподоби – український чи російський? Усі дзвінки були від невдоволених жителів окупованого півострова. Журналіст Євген Кисельов вважає, що гасло «Крим наш» 2014-го багато кримчан зрозуміли неправильно. Тетяна Єрмакова – у 2014 рупор «русской весны» у Севастополі, у 2021 готова зробити виставку, що втратив Крим за 7 років російського господарювання на півострові. Власник зоопарків в Криму Олег Зубков і колишній депутат міськради Алушти Павло Степанченко визнають, що погарячкували у 2014 році, коли підтримали Росію. Чому ж «ватний вірус» охопив Крим у 2014 році? Що думають про це кримчани? І чому все більше кримчан відвертаються від Росії?

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