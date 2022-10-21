У Криму позбуваються нерухомості Купувати краще після деокупації?

Ринок нерухомості гостро відреагував на війну в Україні, на «бавовни» та вибухи у Криму. Цінопадом називають ріелтори тенденції на ринку нерухомості у Криму. Пропозицій у рази більше ніж попит. Угод з купівлі-продажу вдвічі менше, ніж минулого року. На продаж виставлені рідкісні, ексклюзивні лоти, їхні власники чи відомі люди, чи ті, хто «має труднощі із в'їздом до Криму», розповідають рієлтори. Для більшості поки немає жодних обмежень на в'їзд у Крим та виїзд з його території. Але будь-якої миті такі обмеження можуть запровадити, оскільки Крим увійшов до переліку регіонів, у яких Росія запроваджує так званий «середній рівень реагування». Чому багато хто намагається вивести свої гроші з Криму та продати нерухомість? І чому варто купувати кримську нерухомість після деокупації півострова?

