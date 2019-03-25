Проект Української служби Радіо Свобода стартував у 2014-му – у розпал анексії. Навесні 2014-го головний редактор Крим.Реалії Володимир Притула зібрав команду кримських журналістів. Вже через місяць від початку роботи команда Крим.Реалії винайняла офіс у Сімферополі. Втім, одразу ж журналістів почали переслідувати. Російська ФСБ викликала журналістів на допити. Частину вдалося залякати, інші виїхали на материкову Україну. Крим.Реалії розповідали про теми, які іншими кримськими ЗМІ замовчувалися: репресії проти кримських татар та інших політв’язнів, корупційні схеми місцевих чиновників, про посуху і провальні туристичні сезони. У 2016 році російська влада заблокувала сайт на півострові. Радіо Крим.Реалії переросло у цілодобовий канал на частоті 105,9 ФМ. Сигнал покриває північно-східний Крим. Телепроект Крим.Реалії – це щотижнева аналітична програма з унікальним кримським контентом. Українською мовою програму можна дивитися в ефірі nелеканалу новин «24» та на каналі UA:Крим. Російськомовна версія транслюється на каналі «Настоящее время» для аудиторії з пострадянського простору. На YouTube-каналі проекту – вже 58 мільйонів переглядів. А на Facebook-сторінку підписалося понад 125 тисяч людей. Десятки журналістів та активістів в окупованому Криму продовжують співпрацювати з Крим.Реалії. Як Крим.Реалії влаштовані зсередини?