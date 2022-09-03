Наступ без лобових атак. Бої за Херсон будуть тяжкі | Крим.Реалії

29 серпня українська армія пішла у контрнаступ у напрямку Херсона. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони армії РФ під Херсоном. Відійшли 109-й полк «ДНР» та російські десантники. Знищено мости, і понтонна переправа, російське угруповання виявилося відрізаним від постачання озброєння та особового складу з Криму.

29 серпня Міноборони Росії підтвердило, що ЗСУ зробили спробу наступу в Миколаївській та Херсонській областях на трьох напрямках. Але заявило, що «внаслідок активної оборони угруповання російських військ підрозділи ЗСУ зазнали великих втрат. Чергова спроба наступальних дій супротивника з тріском провалилася». 2 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що «продовжується спроба наступу ЗСУ на миколаєво-криворізькому та інших напрямках, противник зазнає значних втрат».

Збройні сили України вважають передчасним оголошувати результати своїх дій на півдні та просять українців також не поширювати інформацію про дії українських військових. Генштаб тимчасово заборонив цивільним журналістам працювати у зоні бойових дій.

Крим.Реалії спробували розібратися, з чим можуть зіткнутися ЗСУ під час визволення Херсонщини і що потрібно, щоб звільнити сам Херсон?