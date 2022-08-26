Репортаж із сіл на лінії фронту. Артилеристам потрібен 155 калібр

Знімальна група Крим.Реалії побувала у селах Миколаївської області, які перебувають у зоні бойових дій. До окупованих територій Херсонщини 10-15 кілометрів. Мешканці села Лупареве вже 5 місяців, буквально, мешкають під землею. У селі Лимани місцеві жителі кажуть, що «терплять, моляться і чекають на контрнаступ ЗСУ на Херсон». З шести сіл Галицинівської громади три села знищено повністю, розповіли у місцевій поліції.

На цій ділянці фронту зараз щодня йдуть артилерійські дуелі, розповів військовослужбовець із 63 бригади ЗСУ. Під такий обстріл потрапила і знімальна група Крим. Реалії. Артилеристи показали свою модернізовану самохідну артилерійську установку (САУ). Кажуть, що дуже чекають від країн-партнерів України озброєння більшого калібру. За даними видання Defence Express, за кількістю артилерії російська армія випереджає ЗСУ у 8-10 разів.

Села Миколаївської області російська армія бомбить щодня. Міноборони Росії лише у травні повідомляло про те, що в районі Лупареве та Шевченкове Миколаївської області знищили 3 склади боєприпасів. А також було пошкоджено 9 пунктів управління та 93 райони зосередження живої сили та військової техніки ЗСУ.