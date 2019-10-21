Чотири роки у колонії проведе російський активіст Костянтин Котов. 12 адвокатів, які захищали Костянтина, і апеляція не допомогли. На мирних мітингах у Росії Котов закликав звільнити українських політв’язнів і припинити тиск на кримських татар. Він носив передачі українським морякам, коли ті сиділи у «Лефортові». До того, як Костянтина відправлять до колонії, він вирішив одружитися. Весілля відбулося у СІЗО «Матросская тишина» в Москві. Наречена – Ганна Павлікова, яку в Росії обвинуватили в екстремізмі. Чому Котов став другом українців? – дивіться сюжет Крим.Реалії.