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21 Жовтень 2019, Київ 18:08
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Засуджений у Росії за підтримку України Костянтин Котов одружився у СІЗО

Засуджений у Росії за підтримку України Костянтин Котов одружився у СІЗО
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Чотири роки у колонії проведе російський активіст Костянтин Котов. 12 адвокатів, які захищали Костянтина, і апеляція не допомогли. На мирних мітингах у Росії Котов закликав звільнити українських політв’язнів і припинити тиск на кримських татар. Він носив передачі українським морякам, коли ті сиділи у «Лефортові». До того, як Костянтина відправлять до колонії, він вирішив одружитися. Весілля відбулося у СІЗО «Матросская тишина» в Москві. Наречена – Ганна Павлікова, яку в Росії обвинуватили в екстремізмі. Чому Котов став другом українців? – дивіться сюжет Крим.Реалії.

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